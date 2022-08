Dendermonde: auto mist bocht en botst tegen vrachtwagen, bestuurder zwaargewond

In Sint-Niklaas worden zes burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht in de vorm van struikelstenen. Dat zijn goudkleurige kasseivormige gedenksteentjes met daarop namen van mensen die slachtoffer werden van het nazisme. In Europa liggen er nu zo'n 90.000 van deze struikelstenen. Ook in Dendermonde liggen er negen, zoals hier aan de abdij. En in Sint-Niklaas komen ze in het voetpad voor de huizen van de slachtoffers te liggen. Dat zal gebeuren op 31 augustus. Voor de familie van de oorlogsslachtoffers is het een warm gebaar van de stad om hun dierbaren na al die tijd nog te eren. Twee van die oorlogsslachtoffers waren de krijgsgevangenen Armand en Raphaël De Tender uit Belsele.