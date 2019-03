Dendermonde: 1 op 2 scholieren voelt zich niet veilig op weg naar school

We beginnen dit nieuws met een opvallend cijfer. Iets meer dan de helft van de Dendermondse jongeren voelt zich niet veilig op weg naar en van school. Dat blijkt uit een enquête die leerlingen van het Oscar Romerocollege zelf van elkaar hebben afgenomen. Van de 349 ondervraagde scholieren geven er 183, ofwel 52 procent, aan zich soms onveilig te voelen in de stad. De jongeren voelen zich vooral niet op hun gemak op straat: 38 procent van hen zegt zich geregeld onveilig te voelen op de openbare weg. Maar ook de Stationsbuurt is volgens de leerlingen geen aangename plek. Daar heeft bijna 23 procent soms een onveilig gevoel. Het is natuurlijk niet zo dat de jongeren constant met schrik rond lopen. Want bijna de helft, 48 procent, geeft aan zich maar een paar keer per jaar onveilig te voelen. Bij de rest is dat wekelijks, en bij een kleine minderheid zelfs dagelijks.