Denderleeuwenaar Malick Fofana scoort eerste doelpunt voor Lyon

Zottegemnaar Liam Slock, amper 23 jaar oud, is gisteren knap 20ste geworden in Parijs-Roubaix. De renner van Lotto Dstny is afkomstig uit Lochristi, maar woont sinds kort in de Egmontstad. Slock is nog maar aan z'n tweede jaar bij de profs bezig. Maar ondanks een zware val eerder dit jaar laat hij toch al knappe dingen zien. Want Slock zat mee in de vlucht van de dag, en eindigde nog 20ste. Ooit wil hij de Helleklassieker op zijn naam schrijven.