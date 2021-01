Nieuws Denderleeuw zet extra mankracht in om quarantaineplicht te controleren

De gemeente Denderleeuw gaat extra controleren of inwoners de quarantainemaatregelen goed naleven. Sinds kort hebben burgemeesters een lijst met alle mensen die in quarantaine zouden moeten zitten, omdat ze besmet zijn met het coronavirus, omdat ze terugkeren uit een rode zone of omdat ze met iemand die besmet is in contact zijn geweest. De gemeenschapswacht gaat die mensen thuis opzoeken.