Denderleeuw wil Nederlandse taal beter beschermen met nieuw taalbeleid

Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft een taalbeleid klaar om de Nederlandse taal in de gemeente beter te beschermen. Denderleeuw ligt niet ver van Brussel en er wonen veel anderstaligen. Er wordt vaak Frans gesproken, en ook Arabisch. Maar de voertaal moet Nederlands zijn, vindt het bestuur. Het gemeentepersoneel zal daarom alleen maar Nederlands spreken, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. De verplichte taallessen, die zijn er al. Maar er komen nog meer, kleinere initiatieven om op een speelse manier Nederlands te leren en te spreken.