Denderleeuw verbiedt voor het eerste jaar alle vuurwerk op het grondgebied

Steden en gemeenten beginnen met oudejaarsavond in het verschiet de regels rond vuurwerk duidelijk te maken aan hun inwoners. Zo zal de overgang van oud naar nieuw in Denderleeuw voor het eerst zonder vuurwerk verlopen. De gemeente verbiedt dan alle vuurwerk op het grondgebied. Vuurwerk afsteken is in principe in heel Vlaanderen verboden, tenzij de burgemeester daar de toelating voor geeft. Maar dat zal in Denderleeuw dus niet gebeuren. Het gemeentebestuur wil de dieren beschermen en gaat ook extra controleren.