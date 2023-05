Minister Dalle kwam tijdens zijn bezoek in Aalst niet meer terug op zijn oproep aan het gemeentebestuur van Denderleeuw. Dalle wil dat de gemeente haar beslissing om de samenwerking met de vzw SAAMO stop te zetten, terugdraait. Al lijkt die oproep wel gehoor te krijgen. De stopzetting wordt namelijk on hold gezet, voor drie maanden. Dat hebben de burgemeester en schepenen beslist na een gesprek met de organisatie. Het is de bedoeling om de komende maanden alsnog een oplossing te vinden. De burgemeester benadrukt dat het nooit de bedoeling is geweest om de werking van het buurtwerk en het ontmoetingshuis stop te zetten. Vanavond wordt er trouwens actie gevoerd voor de gemeenteraad van Denderleeuw, door de organisatie Hart Boven Hard. Die is voor het behoud van de samenwerking.