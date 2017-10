Er rijden zeker tot vanavond laat geen treinen tussen Antwerpen en Gent. Oorzaak is een incident vanmorgen aan de overweg in de Nieuwe Molenstraat in Lokeren. Een vrachtwagen met daarop een kraan rukte de bovenleiding af over een afstand van meer dan 300 meter. De bestuurder was vergeten om de arm van de kraan volledig te laten zakken. De herstellingswerken gaan nog een tijdje duren. Wie van Gent naar Antwerpen wil met de trein, kan via Mechelen omrijden. Van Antwerpen naar Gent kunt u tot in Lokeren een pendeltrein nemen en van daaruit rijden pendelbussen naar Gent. Hou wel rekening met mogelijke vertragingen.