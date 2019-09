Denderleeuw: Magneetvisser haalt granaat uit WOII boven

De politie van Sint-Niklaas gaat nu ook op de fiets patrouilleren in de stad. Zo'n 14 agenten zullen dagelijks met de mountainbike de straat op gaan. Het fietsteam zal vooral ingezet worden tegen alle vormen van overlast. Ze kunnen ook het verkeer regelen en de openbare orde garanderen op evenementen of in het recreatiedomein De Ster. Per fiets is de politie ook makkelijker aanspreekbaar voor de inwoners. Maar de fietsteams zijn ook goed voor het milieu en voor de conditie van het korps.