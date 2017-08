Nieuws Denderleeuw krijgt dierenherdenkplaats

In Denderleeuw komt er een hondenweide en dierenherdenkingsplaats. Daar is steeds meer en meer vraag naar, en de gemeente gaat daar nu ook op in. De locatie is de tuin van het Kasteeltje aan de Rozenlaan. Hiermee wil Denderleeuw zich verder profileren als diervriendelijke gemeente. Op de herdenkingsplaats komt een beeldhouwwerk waar eigenaars van overleden huisdieren een plaatje met de naam van hun dier kunnen ophangen. En de hondenweide zal volledig afgesloten zijn en ingericht worden met enkele speelelementen. Tegen 8 oktober moeten beiden klaar zijn. Ook in het nabijgelegen Welle opent binnenkort een hondenweide, in het Broekpark wordt die aangelegd.