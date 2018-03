Nieuws Denderleeuw in beroep tegen vergunning voor vullen van Vlamovenpunt

Het schepencollege van Denderleeuw gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie, om de Vlamovenput te laten opvullen. De Vlamovenput is een waardevol stukje natuur aan de Kouter. Het gemeentebestuur heeft altijd geprobeerd om dat te vrijwaren. Maar een firma wil die put laten opvullen met grond. De gemeente weigerde daarvoor de stedenbouwkundige vergunning te verlenen. Maar de provincie geeft ze nu wel. De gemeente laat weten tegen die beslissing in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het opvullen van de put zou het einde betekenen van veel dier- en plantensoorten. Er zouden ook te veel vrachtwagens af en aan moeten rijden om de put te vullen, zegt het College.