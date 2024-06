Denderleeuw gaat in zee met twee nieuwe partners voor opbouwwerk

Het gemeentebestuur van Denderleeuw gaat samenwerken met twee nieuwe partners voor het opbouwwerk in de gemeente. Het gaat om Lejo vzw en Groep Intro vzw. Die laatste zal zich inzetten voor buurtopbouwwerk en sociale begeleiding binnen het project ‘Leeuwbrug Beweegt’. Terwijl Lejo zich zal toeleggen op het jeugd- en schoolopbouwwerk. En dat is toch wel opvallende keuze. Want een jaar geleden heeft het Denderleeuwse bestuur de samenwerking met SAAMO, ook een vzw die aan opbouwwerk doet, nog stopgezet. Juist omdat ze meer zelf wouden doen. Maar naast de eigen gemeentelijke diensten, wil het nu meer medewerkers die ook op het terrein actief zijn.