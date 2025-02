Denderleeuw diep getroffen nadat Rachel (1,5) bezwijkt na zware brand, broertje (3) herstelt in ziekenhuis

Het meisje van anderhalf jaar dat zondag levensgevaarlijk gewond raakte bij een brand in Denderleeuw, is bezweken aan haar verwondingen. Gisterennamiddag overleed ze in het ziekenhuis. Bij die brand raakte ook haar broertje gewond. De jongen van drie ligt momenteel nog in het ziekenhuis, maar zijn toestand is niet langer kritiek. De kinderopvang van het meisje is een solidariteitsactie gestart.