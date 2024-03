Denderleeuw: bestuurder botst met gloednieuwe wagen tegen geparkeerde auto en belandt op zijn dak

In Denderleeuw is vanochtend vroeg een bestuurder op zijn dak terechtgekomen na een botsing met een geparkeerde auto. Het ongeval gebeurde in de Boomgaardstraat. Verschillende brandweerploegen kwamen ter plaatse. De bestuurder moest uiteindelijk langs de koffer uit zijn voertuig worden gehaald. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is onduidelijk. De wagen, amper een maand oud, is waarschijnlijk niet meer te herstellen.