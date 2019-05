Denderleeuw: Auto boort zich in gevel van huis op hoek steenweg en Bakergemveldbaan

In Denderleeuw gebeurde er vannacht rond twee uur dan weer een zwaar verkeersongeval. Een auto boorde er zich in de gevel van een huis op de hoek van de Steenweg en de Bakergemveldbaan. De hoogzwangere bewoonster van de woning was in shock door wat er gebeurde. De bestuurster van het voertuig raakte licht gewond. Haar passagier moest door de brandweer bevrijd worden en is er erger aan toe. De zwaar beschadigde woning werd door de brandweer gestut, het huis is gelukkig nog wel bewoonbaar.