Denderbrug in Denderleeuw twee dagen onderbroken door werken

De Denderbrug in de Kasteelstraat tussen Denderleeuw en Liedekerke zal morgen en overmorgen volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Dat komt door werken aan de stuw in opdracht van De Vlaamse Waterweg. De werken gebeuren op de beweegbare brug aan de kant van de Kaaistraat en bestaan uit het vervangen van een stangkop en een cilinder van de brug. Ook zullen de eindschakelaars vervangen worden. Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt de brug volledig omhoog gezet. Daardoor is er geen doorgang mogelijk. Iedereen moet een omleiding volgen.