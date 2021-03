FCV Dender zal dit seizoen dan toch niet meer voetballen

FCV Dender zal dit seizoen niet meer voetballen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft de klacht van de spelerskern van Dender ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De spelersgroep van Dender had samen met onder meer Patro Eisden klacht ingediend bij het BAS. Ze vonden het onterecht dat hun competitie als amateurreeks werd aanzien en werd stopgezet door corona. Ze wilden een gelijke behandeling als profclubs uit 1A en 1B en dus gewoon voetballen. Daarnaast waren er ook ideeën om in eerste nationale ook een mini-competitie op poten te zetten om toch een promovendus aan te duiden. Maar die plannen kunnen nu dus de vuilbak in. De spelersgroep van Dender laat weten dat de kans zo goed als onbestaande is dat er nog in beroep wordt gegaan tegen de beslissing.