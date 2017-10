Een tweehonderdtal mensen met een verstandelijke beperking hebben in Beveren samen aan atletiek gedaan. De jaarlijkse atletiekmeeting wordt nu al voor de 9de keer georganiseerd door Vesta, een opvangcentrum voor mensen met een beperking. G-sport is volgens hen hard nodig. Gelukkig zit het aanbod in onze regio de laatste jaren wel in de lift.