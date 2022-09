Het provinciale voetbal is afgelopen weekend weer uit de startblokken geschoten. En in eerste provinciale stond er meteen een echte kraker op het programma: namelijk de derby tussen Eendracht Zele en Heikant Zele. Voor het gehucht Heikant is deze affiche een droomdebuut in de hoogste provinciale reeks. Het is trouwens 18 jaar geleden dat beide ploegen nog eens tegen elkaar speelden. Met dit weer kan dat alleen maar een prachtige voetbalnamiddag opleveren.