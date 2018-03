Sport Dender klopt rechtstreeks concurrent Berchem Sport met 2-0

embed

In de eerste amateurliga heeft FCV Dender dit weekend een goede zaak gedaan in de strijd voor het behoud. Blauw-zwart klopte in eigen huis rechtstreeks concurrent Berchem Sport met 2-0. Door deze overwinning stijgt Dender 2 plaatsen in het klassement. Nieuwkomer Azzedine Zaidi was de grote uitblinker.