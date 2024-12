Dender klopt het Westerlo van ex-coach Timmy Simons bij zijn terugkeer naar Dender Football Complex

In de Jupiler Pro League heeft FCV Dender gisteravond nog eens gewonnen, en dat voor het eerst in twee maanden. Het won thuis van Westerlo met het kleinste verschil. Eerst krijgt Ferraro van Dender een eerste grote kans, maar zijn poging gaat net voorlangs. Wat later is het Rodes die na een ingestudeerde corner de bal kan binnenkoppen. Tien minuten voor tijd krijgt Nsimba dé kans op de 2-0, maar hij kopt de bal naast. In het slot komt Westerlo nog opzetten, maar scoren lukt niet. Zo wint FCV Dender tegen ex-coach Timmy Simons en pakt het drie belangrijke punten. Dender klimt zo weg uit de gevarenzone.