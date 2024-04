In tweede provinciale heeft KFC Vrasene zich gisteren als eerste streekploeg tot kampioen gekroond. Met nog vier speeldagen te gaan, had de Beverse ploeg genoeg aan een gelijkspel. En dat is het uiteindelijk ook geworden. Met een 2-2 eindstand tegen Sinaai mag Vrasene voor het eerst in 14 jaar nog eens aantreden in eerste provinciale. En dat werd stevig gevierd.