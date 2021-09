Ik begin de sport met leuk wielernieuws. Want het WK veldrijden zal in 2026 net over de grens gereden worden, namelijk in Perkpolder in Hulst. Die streek is trouwens zeer goed gekend bij de vele Wase wielertoeristen. Het nieuws werd deze middag bekend gemaakt door de UCI. De Nederlandse provincie Zeeland en de gemeente Hulst hadden zich een paar maand geleden kandidaat gesteld. Het wereldkampioenschap in 2026 zal op het voormalige veerhaventerrein in Perkpolder gereden worden, waar u nu beelden van ziet. Dus niet in de binnenstad, waar jaarlijks de Vestingcross plaatsvindt. De organisatoren denken in Perkpolder meer toeschouwers te kunnen ontvangen dan in het centrum van Hulst.