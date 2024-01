Dender kan niet scoren tegen stug Patro Eisden: 0-0

En bij voetbalclub SK Berlare hebben ze vrijdag vandalen over de vloer gekregen. De schade werd dit weekend ontdekt door medewerkers van de club. Zitjes uit de tribune zijn vernield of weggehaald, deuren werden ingetrapt, en er hangen stickers op de ramen en in het gebouw. In één raam is zelfs een kogelinslag te zien. Het is niet de eerste keer dat de club met vandalisme te maken krijgt. Ook in de zomer werd er hier heel wat vernield en werden er drugs in de tribunes gevonden. De voetbalterreinen van Berlare zijn een populaire plek voor jeugdbendes, omdat hier veel sluipwegen zijn om van de politie weg te lopen.