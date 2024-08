FCV Dender heeft zijn start in de Jupiler Pro League allesbehalve gemist. Na het gelijkspel vorige week tegen bekerwinnaar Union, won het gisterenavond in de Planet Group Arena van KAA Gent. Het was nieuwkomer Berte die in het slot de 1-2 maakte. Zo pakt Dender na twee speeldagen, vier op zes. Van een mooie rentree op het hoogste niveau gesproken.