In de Jupiler Pro League heeft FCV Dender gisterenavond met 1-2 gewonnen op het veld van Beerschot, de andere nieuwkomer op het hoogste niveau. Na twaalf minuten spelen, stond het al 0-2 voor Dender. In de tweede helft konden de Ratten nog de aansluitingstreffer scoren vanop de stip, maar Dender hield stand. Met een mooie 11 op 18 staan de mannen van Vincent Euvrard zelfs voorlopig even aan de leiding in het klassement.