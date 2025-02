490 onderzoeken naar domiciliefraude in Denderleeuw, 42 ambtshalve schrappingen

In de hoogste klasse van het voetbal heeft FCV Dender een hele pijnlijke nederlaag geleden aan Den Dreef. Dender stond tot in de 89ste minuut 1-2 voor na goals van Berte en Hrncar. Maar in het slot van de match schoot Dender zich in eigen voet. Eerst gaf het een penalty weg, en in blessuretijd werd onstuimig uitverdedigen afgestraft door het uitgekookte Leuven. Van 1-2 naar 3-2. Dender verliest drie dure punten.

9' 0 - 1, Mohamed Berte

30' 1 - 1, Hasan Kurucay

39' 1 - 2, David Hrncar

89' 2 - 2, Siebe Schrijvers (penalty)

90+2' 3 - 2, Jovan Mijatovic