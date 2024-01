De carnavalswedstrijd van Okapi Aalst is nu al uitverkocht. Binnen exact een maand, op 10 februari, ontvangt Okapi in eigen huis de Kortrijk Spurs. De carnavalswedstrijd van Okapi is elk jaar het startsein van alle festiviteiten. Met een knotsgek en kolkend Forum tot gevolg. Iedereen wil daar blijkbaar bij zijn. Want nu al zijn alle 2.800 tickets de deur uit. De club gaat wel een wachtlijst openen voor eventuele tickets die niet opgehaald worden. Maar de kans dat je er nog bij kan zijn is klein. Okapi wacht in de competitie nog altijd op haar eerst overwinning. Het verloor al 14 keer op rij. Het staat dan ook allerlaatste.