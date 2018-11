Dender blijft weer op gelijkspel steken in wedstrijd die gewonnen had kunnen worden

Een gelijkspel dus voor de Klaasjes. Maar, er viel in de Meesterstraat ook nog wat extra-sportief nieuws te rapen. Het gonst in Sint-Niklaas namelijk van de geruchten van een mogelijke nieuwe overname binnen de club. Maar dat is volgens voorzitter Gylles Peemans absoluut niet aan de orde. Dat vertelde hij ons deze middag aan de telefoon. Peemans bevestigt dat de ondervoorzitter de club wou overnemen, maar voegde er in één adem aan toe dat die staatsgreep, zoals hij het noemt, mislukte. Daarop zou de ondervoorzitter zijn ontslag gegeven hebben. Morgenavond wordt hierover samengezeten. De onrust in de bestuurskamer is ondertussen ook onderwerp van gesprek in de kleedkamer.