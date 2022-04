Dender bij winst bijna zeker van eindronde: "Maar elke normale mens zou ons 3 punten bijgeven"

In de tweede provinciale C van het voetbal heeft KSK Beveren gisteren de titel veroverd en dus mag het volgend jaar aantreden in de eerste provinciale. De promotie werd uiteraard gevierd met een stevig feestje. Geel-blauw won gisterennamiddag op het veld van Kallo. Jochen Vergauwen zorgde in minuut 87 voor de 0-1 en het doelpunt van de promotie. KSK Beveren kan zo niet meer bijgehaald worden door eerste achtervolger Haasdonk. 10 jaar geleden startte de club, die uitsluitend door supporters wordt bestuurd, in de vierde provinciale. Nu 10 jaar later, is het dus al 3 reeksen opgeklommen.