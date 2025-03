In de Europe Play-offs is Dender uitstekend begonnen met een thuisoverwinning tegen Westerlo. Dender is de betere ploeg, maar het heeft een owngoal nodig van Reynolds om uiteindelijk met 1-0 te winnen. Het pakt zo als enige in de Europe Play-offs de drie punten. Alle ploegen liggen nu op een zakdoek bij elkaar. De supporters van Dender dromen zelfs luidop van een Europees ticket.