Den Azalee breidt uit

Maatwerkbedrijf Den Azalee in Sint-Niklaas gaat fors uitbreiden. De kringwinkels zamelden in 2019 meer dan 3 duizend 3 honderd Vijftig ton aan goederen en textiel in en dat is een pak meer dan vorig jaar. Om al die goederen gesorteerd, gestockeerd en verwerkt te krijgen is extra ruimte nodig. Daarom koopt Den Azalee 3 nieuwe bedrijfsunits aan. Een investering van bijna 1 miljoen euro. Er wordt ook geïnvesteerd in automatische sorteerbanden waardoor het werk vlotter verloopt en sinds vorig week kan je ook online kopen via de webwinkel kringshop.be. Uiterlijk tegen 2023 zou de vernieuwde winkel klaar moeten zijn.