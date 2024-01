Demir richt pijlen op SVK: minister eist dat bedrijf opruiming asbeststort betaalt

We blijven nog even in Aalst. Want de politie is vanmiddag binnen gevallen in de gebouwen van voetbalclub Eendracht Aalst, samen met de sociale inspectie. Waarom de politie is binnengevallen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar wat we wel weten is dat de eigendommen van de club en de horecagelegenheden onder de loep worden genomen. En mogelijk worden ook de spelers verhoord. Eind augustus werd Eendracht Aalst overgenomen door Turkse eigenaars. Sindsdien zijn er heel wat twijfels over de financiele gang van zaken. Eendracht Aalst won vanmiddag trouwens wel, met 1-0 van Zelzate.