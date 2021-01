Deliveroo vanaf volgende maand ook in Aalst en Sint-Niklaas

Vanaf volgende maand kan u in Aalst en in Sint-Niklaas eten bestellen en laten leveren door Deliveroo. U heeft ze wellicht al zien rijden in de grotere steden in ons land, de fietskoeriers in hun typische appelblauw-zee-groene uitrusting. Voor zowel Aalst als Sint-Niklaas is Deliveroo nog op zoek naar een dertigtal koeriers. Er mogen zich ook nog altijd restaurants aansluiten. Door corona zijn aan huis geleverde maaltijden gigantisch populair geworden.