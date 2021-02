Aalst en Sint-Niklaas hebben er even op mogen wachten, maar vanaf vandaag is de maaltijdbezorgservice Deliveroo ook in deze steden beschikbaar. Spelers als Uber Eats en Takeaway waren er al langer aanwezig, maar Deliveroo was tot nu enkel in de grotere steden actief in ons land. Door de coronacrisis hebben thuis geleverde maaltijden flink aan populariteit gewonnen. En iedereen wil wel een deel van de koek.