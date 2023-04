Delhaize stuurt deurwaarders naar stakingspiket in Aalst

De twee verdachten die momenteel in de cel zitten nadat ze vorige week een zwakbegaafde man in de val lokten en zwaar toetakelden in Zottegem, liggen zwaar onder vuur op sociale media. Onder meer op Facebook worden hun foto's, namen, adressen en telefoongegevens publiekelijk gedeeld. Doxing heet dat fenomeen. Daarbij worden ongevraagd persoonsgegevens gepubliceerd. Dat is strafbaar en het is ook opgenomen in de hervorming van het Strafwetboek. Maar het is volgens politiediensten bijna onmogelijk om er iets tegen te beginnen. Ondertussen zegt de vader van de verdachte van 23 dat z'n zoon zelf slachtoffer is. In Het Nieuwsblad zegt hij dat z'n zoon, die zelf zwakbegaafd is, gemanipuleerd werd door de andere verdachte. Politie en parket onderzoeken de zaak nog volop en geven voorlopig geen commentaar.