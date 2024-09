In Zottegem zijn de klokken van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk vandaag plechtig ingezegend. De 49 klokken werden vorig jaar uit hun toren gehaald en naar Nederland gebracht. Daar werden ze grondig gerestaureerd. Ook de toren werd aangepakt, want die stond op instorten. Maar nu zijn alle klokken dus terug thuis. En binnenkort zullen ze ook weer klinken over Zottegem.