De stad Dendermonde heeft het licht op groen gezet voor de afbraak van de voormalige Abdijschool. De gebouwen in het centrum van de stad zijn eigendom van projectontwikkelaar Uplace, die wil op de site 90 nieuwbouwappartementen en enkele handelspanden optrekken. De school, die 2 jaar geleden nog dienst deed als opvangplaats voor jonge vluchtelingen, gaat binnenkort dus tegen de vlakte. Wanneer is nog niet bekend, wel dat de afbraak in samenspraak met de omwonenden zal gebeuren. Voor het zover is wil de stad de Abdijschool nog een laatste keer opstellen voor het grote publiek.