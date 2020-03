Ook sportief was het een bewogen avond op Daknam, want het doek lijkt gevallen voor Sporting Lokeren. De wedstrijd tegen Beerschot leek op een afscheid van het profvoetbal. Want de hoop dat voorzitter Louis De Vries een faillissement kan afwenden lijkt helemaal weg. Zowel bij de supporters als bij de spelers, die de handdoek in de ring leken te gooien.