Definitief: Marktrock keert niet meer terug naar Aalst

Het zag er even naar uit, maar het is dan toch weer niet gebeurd. Het gestolen paneel de Rechtvaardige Rechters van het Gentse Lam Gods is niet teruggevonden. Vanmiddag werd de Kalandeberg nochtans opengebroken, in het centrum van Gent. Een amateur-speurder had berekend dat het paneel onder dat plein moest liggen, in een verborgen koker. Auteur Marc De Bel schreef er een boek over. Dat zat vorige zomer in het TV Oost Nieuws. Vanmiddag is men dan overgegaan tot het openbreken van het plein. De koker is inderdaad gevonden. Maar het paneel niet, vertelden de speurders teleurgesteld op een persconferentie achteraf. De Wetterse koster Arsène Goedertier stal het schilderij in 1934 uit de Sint-Baafskathedraal. Tot op vandaag blijft het dus spoorloos.