Defibrillatoren op openbare plaatsen hebben door 'huidige aanpak weinig impact'

In Aalst zullen nog deze maand maar liefst 39 nieuwe AED-toestellen worden geplaatst. AED's zijn defibrillatoren waarmee mensen die een hartstilstand krijgen onmiddellijk geholpen kunnen worden door omstaanders. Maar net nu is er ook een onderzoek verschenen van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Daaruit blijkt dat de toestellen maar een heel geringe impact hebben op de sterftecijfers door hartstilstanden. Zo is er een gebrek aan kennis bij het grote publiek over de werking van de toestellen, zijn mensen bang om ze te gebruiken, of staan ze in gebouwen die niet de hele dag toegankelijk zijn.