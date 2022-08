Defibrillator redt mee het leven van 14-jarige voetballer bij KSV Sottegem

De hand van de man wiens hand er werd afgehakt in Lokeren, is er chirurgisch weer aangezet. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. In de Zoomstraat in Lokeren zijn vrijdagnacht een garagehouder en zijn broer aangevallen door een twintigtal personen. Het zou gaan om een dispuut rond een auto die er was binnengebracht. Er werden enkele schoten in de lucht gelost en één van de aanvallers verloor zijn hand. De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft twee van de aanvallers aangehouden. Een derde, de man wiens hand er weer moest worden aangezet, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden, gelet op zijn medische toestand.