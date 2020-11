Defensie kan geen verplegend personeel sturen naar Schelderust in Wetteren ook al lopen besmettingen verder op

Een spoedafdeling verbouwen in volle coronacrisis. Niet eenvoudig, en toch is dat exact wat ze doen in het ASZ in Aalst. De renovatieplannen voor de huidige spoed stonden al langer op het programma. En nu zijn de werken eindelijk begonnen. Het ziekenhuis opent daarom morgen een nieuwe tijdelijke spoedafdeling op een andere locatie. Patiënten kunnen de komende maanden terecht in een extra grote tent, met aparte afdelingen die coronapatiënten en niet-coronapatiënten van elkaar moeten scheiden.