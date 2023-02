Deelregio's definitief: Zwijndrecht bij regio Waasland, Laarne en Wetteren bij regio Gent

In het Vlaams Parlement is het decreet over de regiovorming goedgekeurd. Daarmee liggen de vijftien deelregio's in Vlaanderen nu vast.





Voor onze streek betekent dit dat er 8 gemeenten in de regio Waasland liggen. Nieuw is dat de gemeente Zwijndrecht overkomt van de regio Antwerpen naar het Waasland. Dat betekent dat Zwijndrecht nu haar bestaande samenwerkingsverbanden in het Waasland kan behouden. De bedoeling van de regiovorming is namelijk om bestuurlijke versnippering tegen te gaan en de gemeentelijke samenwerkingen enkel nog op te zetten binnen de grenzen van de eigen regio. In het zuiden van onze streek behoort het grootste deel van de gemeenten tot de Denderregio. Enkel Laarne en Wetteren vallen onder de regio Gent, en Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem zitten in de regio Vlaamse Ardennen.