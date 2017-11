Mobiliteit en Verkeer Deelnemers trouwstoet riskeren leven op E34

embed

Opnieuw heeft een zogenaamde trouwstoet voor flink wat opschudding gezorgd in Antwerpen en omgeving. Deze keer liep een feestvierende jongere over de snelweg E34 in Zwijndrecht. Een tiental anderen stappen uit en dansen op de pechstrook. De filmpjes zijn gedeeld via het sociale netwerk Snapchat. De politie gaat ze gebruiken om de daders op te sporen. Boetes kunnen oplopen tot in de duizenden euro's.