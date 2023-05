Deelnemers Flanders Open Rugby in Dendermonde ontwaken na intens weekend: "Volgend jaar opnieuw!"

Naar de buren uit Dendermonde dan, want daar is het Flanders Open Rugby tornooi afgelopen. Meer dan 2000 rugbyspelers van over de hele wereld waren een heel weekend present. Bij de mannen was de winst voor de Concresco Barbarians, uit de UK. Bij de dames ging de beker voor het tweede jaar op rij naar de Jägerbomber Ladies uit Nederland. Vanmorgen liep de camping leeg na een laatste wilde feestnacht. En dat was er bij sommigen ook duidelijk aan te zien.