Deelname aan Vlaams kampioenschap 'Fierljeppen' biedt vooral garantie op een nat pak

Dan gaan we naar Prosperpolder, een gehucht diep in de Beverse polder, want daar vond vandaag het Vlaams Kampioenschap Fierljeppen plaats. Fierljeppen dat is de Friese variant van polsstokspringen. Maar hier moet je proberen met een grote paal over een plas water of een sloot te springen. Een kleine minderheid van de deelnemers slaagt daarin en komt thuis met een beker, maar de meeste deelnemers komen thuis met een nat pak. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen. En er wordt vooral veel plezier gemaakt.