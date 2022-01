Mobiliteit en Verkeer Deel werken aan de N70 stilgelegd door verhoogde PFOS-concentraties in de grond

Een deel van de werken op de Grote Baan in Melsele bij Beveren is tijdelijk stilgelegd. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Beveren nemen deze beslissing omdat er onzekerheid is over de grondstalen afkomstig van de werfzone tussen de Sint-Elisabethstraat en de Torenstraat. De eerste resultaten van het bodemonderzoek tonen een licht verhoogde PFOS-concentratie. In afwachting van bijkomend onderzoek en de definitieve testresultaten daarvan, wordt uit voorzorg voorlopig niet gewerkt in de betreffende zone.