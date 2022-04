Deel van restaurant 't Heerehuys gesloopt nadat zijgevel plots instort

In de Bosstraat, in het centrum van Mere, is er rond 11 uur vanmorgen brand uitgebroken bij een bedrijf van tuinbouwmachines. Er raakte niemand gewond, maar de zaakvoerder is wel preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden, en om ventilatiesystemen uit te schakelen. In de loods achteraan is asbest aangetroffen. In de ruime omgeving zou de verspreiding ervan wel beperkt zijn gebleven. gebleven. De brokstukken die door de wind werden verplaatst zijn voornamelijk ongevaarlijke stoffen zoals isolatiemateriaal, glasvezel en verf. Wanneer omwonenden deze materialen in hun tuin aantreffen, kunnen ze deze voorzichtig zelf verwijderen, best met gebruik van handschoenen. De brokstukken mogen bij het restafval. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer zal nog urenlang moeten nablussen. Al die tijd kan je best de omgeving van Mere vermijden.