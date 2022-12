December eist recordaantal doden door woningbranden, ook onze provincie scoort slecht

De raadkamer in Antwerpen heeft deze namiddag de aanhouding bevestigd van de 18-jarige man uit Aalst, die opgepakt is in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Berchem. De jonge man was vorige week woensdag betrokken bij een gevecht in de Wapenstilstandlaan, waarbij een jongen van 16 uit Borgerhout het leven liet. Het gaat om een afrekening in het zogenaamde 'drillrapmilieu', waarin jongeren in video's uitpakken met extreem geweld. Twee jongens uit Aalst werden opgepakt, een van 18 en een van 16 jaar oud. Die laatste is door de jeugdrechter in Dendermonde in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De achttienjarige blijft nu nog een maand langer in de cel. Hij verleent zijn medewerking aan het gerechtelijk onderzoek, zegt zijn advocaat, die verder voorlopig geen verklaringen aflegt.